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Калининградцы отпразднуют день города
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Калининградцы отпразднуют день города 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 21 июл — РИА Новости. Калининградцы в субботу начнут празднование дня города, на две недели позднее обычного из-за ограничений на проведение массовых мероприятий во время чемпионата мира по футболу.
"Мы посчитали, что площадь Победы, которая является центром нашего города, где мы проводим все мероприятия, объединяющие горожан, будет хорошим вариантом начала дня города 2018. В Центральном парке культуры и отдыха будет вторая часть нашего праздничного концерта и фейерверк. Именно территория парка позволит сделать его более масштабным и многоуровневым", — сказала журналистам замглавы администрации Калининграда Анна Апполонова.
Она отметила, что площадка Центрального парка будет задействована на праздновании дня города впервые, она позволяет вместить не меньше 40 тысяч человек. Праздничные площадки развернутся в отдаленных микрорайонах города.
Концертные площадки будут работать в субботу в скверах, запланирован уже полюбившийся калининградцам музыкальный фестиваль «Когда звучат улицы». Его суть состоит в том, что улицы, названные в честь композиторов, используются как концертные площадки. Проект поддерживает министерство по культуре и туризму, есть отдельный туристический маршрут по этим улицам — Алябьева, Чайковского, Римского-Корсакова, Брамса, Генделя.
В субботу на Верхнем озере в центре Калининграда состоится городской этап седьмой ежегодной детской регаты «Кубок космонавта Леонова 2018», учрежденной почетным гражданином Калининграда и Калининградской области, летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым. Городской этап Кубка приурочен ко дню города Калининграда. В гонках на «Оптимистах» на Верхнем озере примут участие яхтсмены, воспитанники парусных секций младшего возраста.
В воскресенье центральные улицы Калининграда станут пешеходными. Откроет работу прогулочной зоны театрализованное шествие — марш-парад и выступления духовых оркестров и уличных театров, творческих коллективов и ретро-автомобилей.
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