Ещё
В воронежском селе без вести пропал 18-летний парень
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В воронежском селе без вести пропал 18-летний парень 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье», по запросу полиции, попросили помощи в розыске 18-летнего Сергея Буланова.
Парень ушел из дома в селе Тойда Панинского района вечером 11 июля, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Приметы Сергея: рост 170 см, худощавого телосложения, темные, короткие волосы, под глазом у носа есть шрам. В день исчезновения был одет в синюю сетчатую майку, рабочее трико.
Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, волонтеры просят сообщить по телефонам 89066702344, 112 или 02.
АиФ: последние новости
Въехавший в толпу людей воронежец свою вину в убийстве не признает Воронежский скульптор представил арт-объекты для сквера «Ученых» В Орле пройдут соревнования по велосипедному спорту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной96
В Москве введен план «Перехват»152
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры94
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии373
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение