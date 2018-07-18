В воронежском селе без вести пропал 18-летний парень

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье», по запросу полиции, попросили помощи в розыске 18-летнего Сергея Буланова

Парень ушел из дома в селе Тойда Панинского района вечером 11 июля, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Приметы Сергея: рост 170 см, худощавого телосложения, темные, короткие волосы, под глазом у носа есть шрам. В день исчезновения был одет в синюю сетчатую майку, рабочее трико.

Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, волонтеры просят сообщить по телефонам 89066702344, 112 или 02.