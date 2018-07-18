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«Петербургская политика» присвоила низкий рейтинг Башкирии по публичной реакции на пенсионную реформу
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«Петербургская политика» присвоила низкий рейтинг Башкирии по публичной реакции на пенсионную реформу 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Фонд «Петербургская политика» представил обзор публичной реакции региональных властей на предложения по изменению пенсионной системы, согласно которому Башкирия получила 0/3 балла из пяти возможных. Как пояснили авторы, на позиции субъектов РФ повлияли положительные оценки с оговорками, а также случаи задержек с реакцией, минимизировать публичность принятого решения или сузить рамки обсуждения (отказ от очных пленарных заседаний парламентов и т.п.).
«Петербургская политика» приводит слова спикера Курултая Башкирии Константина Толкачева, который указал на то, что «повышение пенсионного возраста означает для страны рост экономики, возможность провести масштабную реформу социальной системы страны и в конечном итоге достичь повышения качества жизни населения». Комментарии других политиков Башкирии не учитывались.
— В то же время вполне очевидно, что реализация масштабной задачи обеспечения поддержки пенсионных изменений региональными властями в краткие сроки не могла быть реализована одномоментно, а часть руководителей субъектов оставляла себе свободу для маневра. Как следствие, уровень публичной солидаризации с пенсионной реформой остается неодинаков, о чем свидетельствуют данные публикуемой таблице. Экспертные оценки степени публичной солидаризации региональной власти даны по шкале от 0 до 5. «5» означает максимальную оценку — если реакция была достаточно недвусмысленной, оперативной и освещалась в средствах массовой информации, — прокомментировали в «Петербургской политике».
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