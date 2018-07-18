«Петербургская политика» присвоила низкий рейтинг Башкирии по публичной реакции на пенсионную реформу 

Фонд «Петербургская политика» представил обзор публичной реакции региональных властей на предложения по изменению пенсионной системы, согласно которому Башкирия получила 0/3 балла из пяти возможных. Как пояснили авторы, на позиции субъектов РФ повлияли положительные оценки с оговорками, а также случаи задержек с реакцией, минимизировать публичность принятого решения или сузить рамки обсуждения (отказ от очных пленарных заседаний парламентов и т.п.).
«Петербургская политика» приводит слова спикера Курултая Башкирии Константина Толкачева, который указал на то, что «повышение пенсионного возраста означает для страны рост экономики, возможность провести масштабную реформу социальной системы страны и в конечном итоге достичь повышения качества жизни населения». Комментарии других политиков Башкирии не учитывались.
— В то же время вполне очевидно, что реализация масштабной задачи обеспечения поддержки пенсионных изменений региональными властями в краткие сроки не могла быть реализована одномоментно, а часть руководителей субъектов оставляла себе свободу для маневра. Как следствие, уровень публичной солидаризации с пенсионной реформой остается неодинаков, о чем свидетельствуют данные публикуемой таблице. Экспертные оценки степени публичной солидаризации региональной власти даны по шкале от 0 до 5. «5» означает максимальную оценку — если реакция была достаточно недвусмысленной, оперативной и освещалась в средствах массовой информации, — прокомментировали в «Петербургской политике».
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook