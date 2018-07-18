Вблизи супервулкана Йеллоустоун обнаружена новая трещина в скале

Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Трещина длиной в 100 футов (около 30,5 метров) вблизи супервулкана Йеллоустоун заставила закрыть некоторые части Национального парка Гранд-Титон в США. В сочетании с активностью гейзера Стимбот это усиливает опасения по поводу извержения в Йеллоустоунской кальдере, сообщает SHTFplan.com.

Фото: Wikipedia

Национальный парк Гранд-Титон расположен на северо-западе штата Вайоминг, всего в 16 км к югу от национального парка Йеллоустон. Парк Гранд-Титон опубликовал заявление об открывшейся трещине, сообщает WoodTV. "Зона Скрытых водопадов (Hidden Falls) и Точка вдохновения (Inspiration Point) в настоящее время закрыты для посещения из-за повышенной вероятности камнепада. Территория была закрыта для обеспечения безопасности 10 июля после обнаружения расширяющихся трещин в скальном массиве. Неизвестно, как долго территория будет закрыта", — говорится в заявлении. Скрытые водопады и Точка вдохновения расположены вблизи озера Дженни (Jenny Lake). Это одни из самых популярных у посетителей мест в парке. "Нам действительно понадобится еще несколько дней сбора данных, чтобы точно определить, продолжается ли движение скалы", — сказал представитель парка Эндрю Уайт в пятницу. По его словам, после сбора данных будет проведена «оценка риска», чтобы определить, можно ли открыть район для посещений.

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Йеллоустоун: активность гейзеров возрастает Йеллоустон: удастся ли предотвратить катастрофу? Йеллоустон: когда природа обрушит экономику? Хотя Йеллоустонская кальдера считается активной, ученые полагают, что она вряд ли извергнется в ближайшую тысячу лет. Но они также считают, что стоит постоянно следить за этим районом. В докладе от 3 июля говорится, что магматическая камера Йеллоустона «более мощная», чем ранее считали ученые. Используя новый способ отслеживания теплового потока под парком, исследователи пришли к выводу, что магматическая камера Йеллоустоуна может заряжаться из глубины Земли вдвое быстрее, чем считалось ранее. Как сообщали «Вести. Экономика», гейзер Стимбот в Йеллоустонском национальном парке с марта проявляет необычную активность, хотя ранее периоды спокойствия часто длились годами. Стимбот (Steamboat — в переводе с английского «пароход») — самый высокий активный гейзер в мире. Он выбрасывает водяную струю высотой примерно 91 м. Этот гейзер находится в районе под названием Бассейн гейзеров Норрис (Norris Geyser Basin), который считается самой горячей и самой изменчивой термальной зоной в Йеллоустонском парке. Стимбот извергался уже 11 раз за этот год.