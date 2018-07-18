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ЧМ в России станет стартом для инвестиций в Москву, заявил эксперт
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ЧМ в России станет стартом для инвестиций в Москву, заявил эксперт 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам французского бизнесмена, чемпионат показал всему миру, что значит имидж России, и теперь страной интересуются все.
Эммануэль Форест, генеральный директор, исполнительный вице-президент Bouygues (Европа) рассказал, что ЧМ по футболу, прошедший в России, привлечет инвестиции и туристов в Москву, а также в другие города страны.
Он отметил, что Москву этим летом посетило множество болельщиков, и каждый остался доволен. На французском телевидении, в частности, говорили про прекрасную организацию чемпионата, про приятный русский народ. Форест подчеркнул: это важно для имиджа страны и имеет большое значение.
— Думаю, что после ЧМ-2018 еще больше людей захотят посетить Россию, и это драйвер для инвестиций, потому что главы фирм слышали как приятно было в России, — рассказал Эммануэль Форест, отметив активные изменения столицы в лучшую сторону.
Он поделился с журналистами тем, что посетил Россию уже 25 раз. Размышляя о том, сколько прекрасных зеленых парков появилось в столице, Форест заявил: «Люди хотят жить в таких городах».
Более того, он заявил, что практически не сталкивался с московскими пробками, потому что предпочитает использовать метро и «аэроэкспресс» по прилету в Россию. Тем не менее, Эммануэль Форест поделился опасениями по поводу транспортной проблемы мегаполисов и загрязнения городов. Он также рассказал, что гораздо лучше, когда люди работают вблизи своего дома, так как это — новая концепция для жизни, которая поможет защитить наше здоровье и планету.
Эммануэль Форест выступил с речью на Московском урбанистическом форуме «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Напомним, мероприятие будет проходить с 17 по 22 июля в «Зарядье», одном из самых популярных парков столицы. Формул базируется на обсуждениях результатов проведенных в городе трансформаций, а также подбору решений для строительства крупный городов в будущем. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».
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