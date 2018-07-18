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Спецслужбы не пустили на ЧМ более 3 тысяч нарушителей порядка
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Спецслужбы не пустили на ЧМ более 3 тысяч нарушителей порядка 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
Одной из тем совещания с кабмином стали итоги завершившегося в России чемпионата мира по футболу.
"Как по линии безопасности?" — обратился Владимир Путин к главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Российская полиция во время чемпионата мира по футболу «действовала вежливо, деликатно», отметил министр. В то же время безопасность была обеспечена, чему способствовало и внедрение паспорта болельщика, и сотрудничество с коллегами из других стран.
"Благодаря взаимодействию с нашими зарубежными коллегами и обмену информации в Российскую Федерацию на время проведения спортивных соревнований был запрещен въезд более трем тысячам гражданам иностранных государств, которые были ранее замечены в правонарушениях на спортивных объектах", — сообщил Колокольцев.
"Они не были сюда допущены, это тоже сказалось положительно на безопасном проведении данного рода мероприятия", — добавил он.
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