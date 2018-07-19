Ещё
Пленэр «Город будущего» пройдет в парке на Угличской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пленэр «Город будущего» пройдет в парке на Угличской 

Управа района Лианозово 59 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
В ближайшую субботу, 21 июля, в Лианозовском парке под лозунгом «Экологическая Москва» пройдет пленэр «Город будущего». Об этом сообщили в Доме культуры «Темп», который организует мероприятие.
— Участники представят свое видение города будущего — экологически чистого, зеленого и развивающегося. Всем желающим поучаствовать в пленэре будут предоставлены мольберты и выделена площадка для рисования мелками на асфальте. При этом мы не будем ограничивать выбор инструментов для рисования, ведь каждый по-своему видит свой город будущего и может изобразить его в том виде, в котором ему хочется, — отметил главный методист ДК Александр Лобачев.
Начало в 16.00. Вход свободный для всех желающих, без ограничений.
Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: улица Угличская, дом 13. Место встречи — сквер у водоема. (ео)
Управа района Лианозово: последние новости
Фасад дома на Череповецкой очистили от вандальных граффити Налоговый вычет на земельный участок начали оформлять в центре госуслуг Лианозова Отчет главы управы С.В. Юрьева о выполнении Программы комплексного развития района Лианозово за 2017 год
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине235
Казаки просят отменить пенсии285
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»144
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Россия вышлет греческих дипломатов29
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение