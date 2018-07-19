Пленэр «Город будущего» пройдет в парке на Угличской

В ближайшую субботу, 21 июля, в Лианозовском парке под лозунгом «Экологическая Москва» пройдет пленэр «Город будущего». Об этом сообщили в Доме культуры «Темп», который организует мероприятие.

— Участники представят свое видение города будущего — экологически чистого, зеленого и развивающегося. Всем желающим поучаствовать в пленэре будут предоставлены мольберты и выделена площадка для рисования мелками на асфальте. При этом мы не будем ограничивать выбор инструментов для рисования, ведь каждый по-своему видит свой город будущего и может изобразить его в том виде, в котором ему хочется, — отметил главный методист ДК Александр Лобачев.

Начало в 16.00. Вход свободный для всех желающих, без ограничений.

Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: улица Угличская, дом 13. Место встречи — сквер у водоема. (ео)