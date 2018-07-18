Организаторы готовы заявить Чичерову перед стартом чемпионата РФ по легкой атлетике

МОСКВА , 18 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова , лишенная возможности выступать в соревнованиях из-за не до конца урегулированных финансовых отношений с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), может быть заявлена для участия в чемпионате России Казани вплоть до начала женских стартов в прыжках в высоту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

30 июня у Чичеровой истек срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Как сообщила ТАСС 35-летняя спортсменка, она не имеет права выступать на соревнованиях до тех пор, пока не решит финансовые вопросы с IAAF. В ВФЛА ТАСС уточнили, что речь идет о невозвращенных призовых, полученных Чичеровой за выступления на чемпионате мира — 2009 и двух финалах Гран— при, которые пришлись на период аннулирования результатов.

"Чичерова есть в предварительной заявке сборной Москвы на этот турнир. ВФЛА приняла решение пойти этой спортсменке навстречу и заявить ее на соревнования даже в день старта за несколько часов до начала женских прыжков высоту. В случае, если будут решены все финансовые противоречия с IAAF", — сказал собеседник ТАСС.

Финал чемпионата России в женских прыжках в высоту стартует 19 июля в 18:25 мск.