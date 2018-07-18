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Кристина Базан, леди Китти Спенсер и Эндрю Купер на премьере Bvlgari Man Wood Essence
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Кристина Базан, леди Китти Спенсер и Эндрю Купер на премьере Bvlgari Man Wood Essence 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
10 июля в Лондоне состоялась премьера нового аромата Bvlgari Man Wood Essence. Дом представил парфюм для жителя мегаполиса, находящегося в гармонии и с городом, и с природой. Главная черта аромата — интенсивные древесные ноты. По мнению создателя Man Wood Essence, парфюмера Альберто Морильяса, именно дерево «наполняет аромат мощной энергией». Лицом парфюмерной воды стал актер, модель и чемпион по боевым искусствам Ник Бейтман. Канадец, проживающий в Калифорнии, действительно как нельзя лучше отражает идею новой рекламной кампании. Презентация прошла в Sky Garden — лондонском парке, располагающемся на самой высокой точке города. Насладиться видом и познакомиться с ароматом пришли леди Китти Спенсер, леди Амелия Виндзор, Элия Фонгаро, Тоби Хантингтон-Уайтли, Чарльз Лэм, Кристина Базан, Каро Даур, Пиетро Боселли, Эндрю Купер и многие другие.
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