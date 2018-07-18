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Киевляне судорожно скупали билеты на метро в последние сутки перед подорожанием
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Киевляне судорожно скупали билеты на метро в последние сутки перед подорожанием 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет «Интерфакс-Украина», сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен».
По словам руководителя пресс-службы КП «Киевский метрополитен» Натальи Макагон, это почти половина среднемесячной нормы поездок за этот год.
«В среднем киевляне используют до 12 млн поездок ежемесячно», — отметила она в комментарии агентству.
В пресс-службе метрополитена сообщили, что в прошлую пятницу пассажиры пополнили свои карточки метро более чем на 5,97 млн поездок, из которых 4,56 млн поездок обошлись столичным жителям в 4,5 грн.
На сегодняшний день при пополнении проездной карты метро на 50 поездок одна поездка будет стоить 6,5 грн.
Как сообщалось, с 14 июля в Киеве действуют новые тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте (метрополитен, автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер и городская электричка). В случае приобретения жетона для проезда в метро или разового билета для проезда в наземном транспорте пассажиры будут оплачивать за одну поездку 8 грн.
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