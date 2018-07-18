Ещё
ВИДЕО: что делают мамы, когда дети уходят в садик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВИДЕО: что делают мамы, когда дети уходят в садик 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Давайте признаемся: каждая мама иногда мечтает остаться без ребенка хотя бы на несколько часов. Отправить его в сад или школу, позвонить лучшим подружкам, а потом…
Детстрана.ру: последние новости
Депутаты обяжут аптеки сообщать покупателям о дешевых аналогах лекарств В московских детсадах появится видеонаблюдение ВИДЕО: как папы укладывают детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной96
В Москве введен план «Перехват»152
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры94
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии373
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение