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Эксперт раскрыл причину снижения доли России в госдолге США
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Россиянам дадут еще один выходной

Эксперт раскрыл причину снижения доли России в госдолге США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Прохорова прокомментировала сокращение Россией своей доли в госдолге США. Об этом сообщает RT.
"Основным драйвером выхода России из трежерис в мае стали ужесточения санкций в апреле. До этого также шли дискуссии американских сенаторов относительно ввода санкций в отношении российского госдолга. В условиях геополитических рисков, рисков заморозки резервов российский регулятор мог подстраховаться и выйти из госдолга США", — сказала Прохорова.
Ранее сообщалось, что вложения России в государственный долг США упали до минимума с 2007 года и в данный момент составляют $14,9 млрд
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