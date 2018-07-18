Эксперт раскрыл причину снижения доли России в госдолге США

Руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Прохорова прокомментировала сокращение Россией своей доли в госдолге США . Об этом сообщает RT.

"Основным драйвером выхода России из трежерис в мае стали ужесточения санкций в апреле. До этого также шли дискуссии американских сенаторов относительно ввода санкций в отношении российского госдолга. В условиях геополитических рисков, рисков заморозки резервов российский регулятор мог подстраховаться и выйти из госдолга США", — сказала Прохорова.

Ранее сообщалось, что вложения России в государственный долг США упали до минимума с 2007 года и в данный момент составляют $14,9 млрд