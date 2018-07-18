Безумцы в Африке: зачем Ричарду Брэнсону конференция по блокчейну в Марракеше

Сливки криптовалютного сообщества уже четвертый год подряд готовят просторные льняные рубашки, мягкие мокасины и идеи о развитии блокчейн-технологий, собираясь в гости к миллиардеру Ричарду Брэнсону (№388 в глобальном списке Forbes , состояние $5 млрд), проводящему Blockchain Summit. Нынешним летом все они были вынуждены лететь не на частный остров Брэнсона, а в Африку.

Причина переноса ставшего уже знаменитым блокчейн-саммита проста и трагична — разрушительный ураган пятой категории с красивым именем Ирма, не оставивший камня на камне на Виргинских островах. Несколько месяцев назад стихия разрушила дома тысяч жителей архипелага. Пересидев ураган в винном погребе, Брэнсон активно помогал в восстановлении соседних островов и их инфраструктуры. Однако очередной саммит со своего частного острова Некер, где три года подряд собирались лучшие блокчейн-умы, Брэнсон решил все же перенести.

На принадлежащий ему отель Kasbah Tamadot, расположенный недалеко от Марракеша у подножья Атласских гор, выбор Брэнсона пал не случайно. Вместо того чтобы методом тыка определять локацию для проведения столь важного мероприятия, миллиардер решил с помощью саммита обратить внимание на регионы, чье технологическое развитие значительно отстает на глобальном уровне, — Африку и Ближний Восток. И помочь местным властям решить часть проблем за счет технологий блокчейн.

Думающие лидеры

Брэнсон — живое воплощение криптовалютного девиза «to the Moon», ибо кто, как не этот эксцентричный миллиардер, отвезет нас всех к заоблачным вершинам и космическим высотам. В английском языке есть выражение thought leader, что буквально значит «идейный лидер», но мне нравится переводить его как «думающий лидер». Будучи таковым, Брэнсон искренне верит в технологии, их потенциал и пользу и стремится окружать себя такими же думающими людьми, претворяющими мысли и идеи в дело.

Кто же помогает Брэнсону в его стремлении оседлать блокчейн и помочь развивающимся экономикам мира? Среди «думающих» в этом году оказался и еще один миллиардер, сооснователь компании Google Сергей Брин (№13 в глобальном списке Forbes, состояние $47,5 млрд). Восседая на фоне марокканского ковра в белой джеллабе, он признался, что IT-гигант отстал от жизни в плане применения блокчейна и уже находится «не на передовой». Брин вместе с сыном «майнил» на игровой приставке «эфир» (коины Ethereum), после чего технология наконец заинтересовала и «очаровала» его. Так что в ближайшее время мы явно можем рассчитывать на выход корпорации на блокчейн-рынок.

Традиционным организатором и вдохновителем саммита, как и ранее, стала BitFury Group и ее генеральный директор Валерий Вавилов (заработанное на криптобизнесе и продажах майнингового оборудования состояние в $500-700 млн обеспечило емy 13-е место в рейтинге криптовалютных миллиардеров Forbes). Его поддержал, как, впрочем, и всегда, глава некоммерческого объединения ACTAI и венчурный инвестор Билл Таи, входящий в состав правления BitFury.

Благодаря уже прошедшим на острове Некер сборищам в гостях у Брэнсона сообществу удалось создать весьма важные союзы и партнерские соглашения. Blockchain Alliance включает в себя 36 правительственных организаций со всего мира, а Global Blockchain Business Council состоит из членов бизнес-сообщества из 35 стран мира. В этом году представитель альянса — секретарь кабинета министров Кении , глава министерства информации, коммуникаций и технологий, а ранее — один из топ-менеджеров Google Джо Мучеру. Его скрипка на саммите в Марракеше — одна из главных. И он уверен в том, что блокчейн-инновации должны быть синхронизированы с развитием Черного континента — и остаться на нем.

Блокчейн для Африки

Билл Таи из ACTAI предложил использовать блокчейн-технологий в развитии экономики и технологической и социальной инфраструктуры Африки. По его словам, Африка — совершенно неосвоенная территория для блокчейна.

По данным Мирового экономического форума, 90% территорий Черного континента нигде не зарегистрированы и не отражены ни в каких официальных документах. И это одна из проблем, которую Таи и Брэнсон намерены решить с помощью проекта Barking Dog, название которого переводится как «Лающая собака». Действительно — кто лучше защитит землю своего хозяина? Проект, основанный на идее экономиста Эрнандо де Сото, поможет правительствам стран, в которых регистрация земли и оформление прав на нее все еще вызывают недоумение, использовать блокчейн для записей земельного кадастра. «Если поставить рядом нелегала-сквоттера и кого-то, у кого есть право собственности на землю, — говорит Таи, — то сквоттер просто забирает все из этой земли и убегает, как только закон наступает ему на пятки. Имея же право на землю, закрепленное в прозрачной системе, человек захочет улучшить свою землю».

Таким образом, Африка пойдет по стопам Грузии Украины , где блокчейн уже стоит на службе государства в аналогичных проектах. Впрочем, в Африке уже зародились подобные проекты — Bitland в Гане и Land Layby в Кении.

Существуют примеры того, как блокчейн-проекты, предназначенные, казалось бы, для праздного времяпрепровождения, меняют мир вокруг. Это, например, CryptoKitty — игра на блокчейне, позволяющая разводить, скрещивать и продавать виртуальных питомцев. Специально для саммита Брэнсона в виртуальных вольерах CryptoKitty была создана зверушка Honu, гибрид черепахи и кота, которую выставили на продажу в рамках благотворительной акции. Собранные деньги пойдут на защиту мирового океана и вымирающих видов животных в Африке.

Участников саммита нередко обвиняли в том, что, надев шорты на острове Некер, они только и делают, что целыми днями греются на солнце. «Они приехали сюда не для того, чтобы сделать нам одолжение, — уверена сооснователя биткоин-стартапа BitPesa из Найроби Элизабет Россиело. — Они приехали потому, что здесь есть возможности. Потому что здесь есть пространство для роста бизнеса».

Сумасшедший бизнес

Любые — в том числе технологические — прорывы в мире и России происходили благодаря слегка сумасшедшим людям. У них определенно есть чутье, они готовы открывать новые категории бизнеса и продуктов. Совладелец Red Bull Дитрих Матешиц не стал бы миллиардером, если бы в свое время не придумал совершенно новый напиток — энергетический, который раньше никто не додумался приготовить и тем более продать. Учитывая успехи «сумасшедших» предпринимателей и количество нулей, из которых состоит оценка их состояний в списках Forbes, к ним имеет смысл прислушаться.

Ричард Брэнсон как-то сказал, что блокчейн — это именно та технология, которая произведет «экономическую революцию» в развивающихся странах. Он сам инвестирует в блокчейн и уверен в его мощном и позитивном влиянии на нашу жизнь. Его блокчейн-саммит, конечно, не похож на стандартную конференцию с людьми в галстуках и костюмах. Но он вполне может помочь совершить если не революцию, то мощный технологический скачок для Африки и Ближнего Востока. Кто знает, может, миллиардеры и технологические лидеры в шлепанцах обсуждали в Марракеше именно счастливое, технологичное, удобное, простое будущее, которое обязательно наступит.

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