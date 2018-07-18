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Путешественник из Уфы показал «взрывающую мозг» моду Уйгура (фото)
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Путешественник из Уфы показал «взрывающую мозг» моду Уйгура (фото) 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Путешественник из Уфы Антон Сазонов, отправившийся в турне по 16 странам для привлечения внимания к образованию детей во всем мире, показал моду Уйгура. Мужчина назвал ее в своем блоге «взрывающей мозг».
— На это можно смотреть бесконечно! Они тут так ходят на полном серьезе, никаких шуток. Все женщины от мала до велика, — написал он.
Напомним, Антон Сазонов отправился из Уфы 12 июня в велотурне. Общая протяженность маршрута через 16 стран, предположительно, составит не менее 15 тысяч км. При этом по времени это будет 6,5 месяцев. Свою экспедицию он назвал «Дети мира». Антон повезет послания учеников и учителей уфимских школ своим коллегам в других странах. По итогам каждого этапа экспедиции будут организованны фотовыставки, классные часы и круглые столы.
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