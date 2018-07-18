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Пушков оценил выгоду от сокращения вложений России в госдолг США
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Пушков оценил выгоду от сокращения вложений России в госдолг США 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сокращение вложений РФ в госдолг США до 11-летнего минимума, отметил, что этот шаг — серьезное снижение зависимости от возможных американских санкций в финансовой сфере.
По данным Минфина США, Россия два месяца подряд резко сокращала вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 миллиарда долларов, в мае — еще на 33,8 миллиарда. В итоге они упали до 14,9 миллиарда долларов — минимума с 2007 года, и РФ выбыла из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в 96,1 миллиарда долларов.
"Вложения России в госбумаги США сокращены ещё на 34 миллиарда долларов и составляют теперь 14,9 миллиардов. Это — серьезное снижение зависимости от возможных санкций США в финансовой сфере. Заморозка российских авуаров не исключена, как заявил посол США в Москве. Но теперь мы рискуем меньшим", — написал Пушков в Twitter.
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