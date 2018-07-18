Пушков оценил выгоду от сокращения вложений России в госдолг США

По данным Минфина США, Россия два месяца подряд резко сокращала вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 миллиарда долларов, в мае — еще на 33,8 миллиарда. В итоге они упали до 14,9 миллиарда долларов — минимума с 2007 года, и РФ выбыла из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в 96,1 миллиарда долларов.

"Вложения России в госбумаги США сокращены ещё на 34 миллиарда долларов и составляют теперь 14,9 миллиардов. Это — серьезное снижение зависимости от возможных санкций США в финансовой сфере. Заморозка российских авуаров не исключена, как заявил посол США в Москве. Но теперь мы рискуем меньшим", — написал Пушков в Twitter.