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Полпред в УрФО считает необходимым снизить энерготарифы в Курганской области
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Полпред в УрФО считает необходимым снизить энерготарифы в Курганской области 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Энерготарифы в Курганской области для хозяйствующих субъектов являются несправедливыми и должны быть снижены. Об этом в среду журналистам сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов в ходе своей первой рабочей поездки в этот регион.
"Самый главный вопрос, который сегодня был сформулирован губернатором, который мы постараемся решить — это вопрос стоимости энерготарифов, — сказал полпред. — Конечно, это несправедливо, когда самые высокие в округе тарифе в самом, можно сказать, бедном регионе этого округа". Цуканов пообещал «приложить усилия» для решения этого вопроса.
С 1 июля 2017 года в Курганской области были снижены тарифы на электроэнергию для населения на 19%. Ранее в в региональном департаменте государственного регулирования цен и тарифов ТАСС пояснили, что тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, бюджетных учреждений и организаций могут быть снижены после установления и применения единого тарифного регулирования на территории Курганской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Этот вариант рассматривается как один из возможных.
Президент РФ Владимир Путин 26 июня освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в УрФО. Полпредом в округе назначили экс-помощника главы государства Николая Цуканова.
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