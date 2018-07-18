Полпред в УрФО считает необходимым снизить энерготарифы в Курганской области

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Энерготарифы в Курганской области для хозяйствующих субъектов являются несправедливыми и должны быть снижены. Об этом в среду журналистам сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов в ходе своей первой рабочей поездки в этот регион.

"Самый главный вопрос, который сегодня был сформулирован губернатором, который мы постараемся решить — это вопрос стоимости энерготарифов, — сказал полпред. — Конечно, это несправедливо, когда самые высокие в округе тарифе в самом, можно сказать, бедном регионе этого округа". Цуканов пообещал «приложить усилия» для решения этого вопроса.

С 1 июля 2017 года в Курганской области были снижены тарифы на электроэнергию для населения на 19%. Ранее в в региональном департаменте государственного регулирования цен и тарифов ТАСС пояснили, что тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, бюджетных учреждений и организаций могут быть снижены после установления и применения единого тарифного регулирования на территории Курганской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Этот вариант рассматривается как один из возможных.