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Times: следователи не исключают причастность разведки РФ к инциденту в Солсбери
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Times: следователи не исключают причастность разведки РФ к инциденту в Солсбери 

ТАСС 22 часа назад
Фото: ТАСС
ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Детективы, ведущие расследование мартовского инцидента в городе Солсбери, не исключают причастность к истории с предполагаемым отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля коллег по его бывшей службе. Об этом сообщила в пятницу газета The Times.
По утверждению издания, «детективы полагают, что нападение с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, вероятно, совершили нынешние или бывшие агенты российской военной разведки». В материале говорится, что, насколько понимает сама газета, «связи с ГРУ (Главным разведывательным управлением — бывшее название Главного управления Генштаба ВС РФ) изучаются в рамках расследования неудачной попытки убить бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь».
Однако при этом газета пишет, что следствие не отвергает и версий о возможной причастности к инциденту в Солсбери также и какого-нибудь «другого российского разведывательного агентства».
По версии британской стороны, 4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
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