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Санитарное состояние Большого Садового пруда признано неудовлетворительным
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Санитарное состояние Большого Садового пруда признано неудовлетворительным 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Лабораторное исследование проб воды из Большого Садового пруда и Химкинского водохранилища провели специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве в САО. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.
«В связи с угрозой отравлений, возникновения и распространения инфекций специалисты Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ призывают отдыхающих воздержаться от купания в водоемах севера столицы в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Корме того, недавнее обследование показало, что дно Большого Садового пруда требует очистки. (мю)
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