Санитарное состояние Большого Садового пруда признано неудовлетворительным

Лабораторное исследование проб воды из Большого Садового пруда и Химкинского водохранилища провели специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве в САО. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.

«В связи с угрозой отравлений, возникновения и распространения инфекций специалисты Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ призывают отдыхающих воздержаться от купания в водоемах севера столицы в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Корме того, недавнее обследование показало, что дно Большого Садового пруда требует очистки. (мю)