Презентация книги «Наша Новая Москва» прошла в рамках Московского урбанистического форума

В парке «Зарядье» 18 июля в рамках проведения Московского урбанистического форума состоялась презентация книги «Наша Новая Москва», на которой поприсутствовали главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, президент Союза издателей «Гильдия издателей периодической печати» Сергей Моисеев и обозреватель при главном редакторе газеты «Вечерняя Москва», один из авторов книги Ольга Кузьмина.

Совсем недавно, 1 июля, Троицкий и Новомосковский административные округа отметили свой шестой День рождения. В связи с этим событием редакция газеты «Вечерняя Москва» и столичный Департамент развития новых территорий реализовали совместный проект. Теперь жители Новой Москвы смогут познакомиться с интереснейшей историей эволюции и существования муниципальных образований.

— На протяжении нескольких лет журналисты собирали материал для этой книги, — подчеркнул Александр Куприянов. — Я бы хотел, чтобы, когда вы возьмете в руки эту книгу, будете ее рассматривать и читать, она не отпускала вас.

В свою очередь, Владимир Жидкин рассказал о том, для чего издание было написано и выпущено.

— Мы создаем новый город, реализуем один из самых крупных проектов в мире. И это, конечно, должно остаться в истории. В книгу написано и об истории поселений, и об их развитии и отличиях друг от друга, и о людях, которые там проживали, — поделился впечатлениями от издания руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы.

Он не оставил без внимания тот факт, что в следующем году, к семилетию ТиНАО, будет выпущена новая книга, в которой будет больше написано о Новой Москве.

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