Ещё
Вахтовик утонул в бассейне в республике Коми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вахтовик утонул в бассейне в республике Коми 

360tv.ru 1 час назад
В городе Усинск (республика Коми) в отношении директора спортшколы №1 возбуждено уголовное дело после гибели одного из посетителей бассейна. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу регионального СУ СК.
Следствие установило, что в середине июня в школьном бассейне утонул 53-летний мужчина, который работал в Усинске вахтовым методом.
«Сотрудник, допущенный к исполнению обязанностей инструктора по физической культуре, который должен обеспечивать безопасность занимающихся в бассейне, в силу отсутствия знаний и навыков, не выявил очевидный факт нахождения посетителя в опасном состоянии, не установил по его поведению в воде момент, когда тот начал тонуть, не оказал немедленную и своевременную помощь, в результате чего мужчин утонул», — пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что в день гибели вахтовика сотрудник бассейна, занимающий должность инструктора по физкультуре, не пришел на работу и его обязанности легли на плечи другого работника, не имеющего спецподготовки.
360tv.ru: последние новости
Замглавы Минздрава Ульяновской области уволили после скандала Трамвай без водителя попал в аварию в Екатеринбурге Беркут вцепился когтями в киргизскую школьницу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной96
В Москве введен план «Перехват»152
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры94
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии373
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение