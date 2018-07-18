Вахтовик утонул в бассейне в республике Коми

городе Усинск ( республика Коми ) в отношении директора спортшколы №1 возбуждено уголовное дело после гибели одного из посетителей бассейна. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу регионального СУ СК.

Следствие установило, что в середине июня в школьном бассейне утонул 53-летний мужчина, который работал в Усинске вахтовым методом.

«Сотрудник, допущенный к исполнению обязанностей инструктора по физической культуре, который должен обеспечивать безопасность занимающихся в бассейне, в силу отсутствия знаний и навыков, не выявил очевидный факт нахождения посетителя в опасном состоянии, не установил по его поведению в воде момент, когда тот начал тонуть, не оказал немедленную и своевременную помощь, в результате чего мужчин утонул», — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что в день гибели вахтовика сотрудник бассейна, занимающий должность инструктора по физкультуре, не пришел на работу и его обязанности легли на плечи другого работника, не имеющего спецподготовки.