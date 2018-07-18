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Самолет из Ижевска при посадке едва не потерял шасси в «Домодедово»
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Самолет из Ижевска при посадке едва не потерял шасси в «Домодедово» 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Во время совершении посадки при боковом ветре в московском аэропорту «Домодедово» у пассажирского самолета Як-42 компании «Ижавиа» повредились четыре баллона левой стойки шасси, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-слубу перевозчика.
Пассажиры рейса № 305, летевшего из Ижевска, и экипаж самолета при инциденте не пострадали. Самолет со взлетной-посадочной полосы отбуксировали. В данный момент проводится расследование произошедшего.
В связи с инцидентом произошла задержка рейса обратно из Москвы в Ижевск, который должен был осуществить приземлившийся аварийно самолет.
Ранее Пятый канал публиковал видео из салона самолета летевшего из турецкой Антальи в Челябинск, и экстренно севшего в Волгограде из-за разгерметизации салона.
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