Как убрать второй подбородок и предотвратить его появление

Даже постоянный скроллинг ленты «Инстаграма», лежа в кровати, может привести к деформации нижней части лица. Мы спросили врача-дерматолога, косметолога клиники инновационной косметологии Gen87, Раевскую Наталию Николаевну, что делать, если проблему нужно решить оперативно, и как ее избежать.

"Образование второго подбородка часто связано с генетическими особенностями человека. Если у мамы есть лишние жировые отложения в этой зоне, то с высокой вероятностью они будут и у дочери. Конечно, влияет избыточный вес, а также проблемы с шейным отделом позвоночника. Другие причины — анатомическая предрасположенность, неправильный прикус, возрастные изменения. Если второй подбородок не анатомическая особенность, то предупредить его появление можно, поддерживая комфортный для вас вес, и если не сидеть, подолгу склонившись над телефоном или компьютером.

Если же проблему нужно ликвидировать оперативно, то существует процедура Just perfect на аппарате Accent, которая нацелена на уменьшение второго подбородка, подтяжки нижней трети лица и приобретение более четкого овала. Принцип работы следующий: комбинируются два воздействия — ультразвуковое, а затем униполярное. Врач с помощью запатентованной системы прорабатывает отложения в подчелюстной зоне, точечно воздействуя на мембраны жировых клеток. Содержимое адипоцитов выделяется в межклеточное пространство и выводится из организма лимфатической системой, таким образом отложения в области второго подбородка исчезают навсегда.

Не стоит забывать про домашний уход, он не должен ограничиваться лицом. Важно исключать интенсивный загар, который приводит к старению и, как следствие, провисанию кожи".