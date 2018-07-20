Ещё
Глава птицефабрики не выплатил рабочим зарплату на общую сумму в 1 млн руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава птицефабрики не выплатил рабочим зарплату на общую сумму в 1 млн руб 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
82 работника птицефабрики в Урюпинске под Волгоградом не получают зарплату уже 1,5 года. Задолженность перед ними составляет миллион рублей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, гендиректор предприятия не выплачивает рабочим деньги с 1 декабря 2017 года. Ранее он уже несколько раз  по инициативе правоохранителей привлекался к административной ответственности. Известно, что возможность погасить долг у него была. Но вместо того, чтобы платить людям зарплату, глава птицефабрики тратил средства на другие вещи, а также на необоснованную премию себе в размере 1,8 миллиона рублей.
Прокуратура в интересах обратившихся к ней работников направила иск в суд о взыскании средств с предприятия.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгоградской области пройдет финал футбольного турнира «Колосок» Михайловка в 2019 году получит новый статус В Волгограде продлят работу транспорта в день матча «Ротора» на «арене»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии400
Еще один туроператор прекратил свою деятельность20
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец40
На Украине раскопали могилу ведьмы39
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России333
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение