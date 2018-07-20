Глава птицефабрики не выплатил рабочим зарплату на общую сумму в 1 млн руб

82 работника птицефабрики в Урюпинске под Волгоградом не получают зарплату уже 1,5 года. Задолженность перед ними составляет миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, гендиректор предприятия не выплачивает рабочим деньги с 1 декабря 2017 года. Ранее он уже несколько раз по инициативе правоохранителей привлекался к административной ответственности. Известно, что возможность погасить долг у него была. Но вместо того, чтобы платить людям зарплату, глава птицефабрики тратил средства на другие вещи, а также на необоснованную премию себе в размере 1,8 миллиона рублей.