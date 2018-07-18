Как поменять права по истечении срока в 2018 году

Как поменять права по истечении срока в 2018 годуМеняете iPhone каждый год, но ещё ни разу не менял права по истечении срока их действия? Рассказываем, как это сделать и как сэкономить на замене прав.

Когда нужно менять права

РФ выдаются внутренние (национальные) и международные водительские права. Первые действуют на территории страны, вторые нужны за границей.

Внутренние водительские права выдают на 10 лет, международные — на 3 года. По истечении этого срока документ нужно менять. Важно: если ваши внутренние водительские права просрочены, недействительны и международные.

Подавать заявление на замену прав можно заранее (раньше такое допускалось, только если вы потеряли права или их украли, а также при смене фамилии). Когда вам выдадут новое удостоверение, старое аннулируют.

Срок действия нового документа в связи с окончанием срока действия старого исчисляется с момента выдачи. Дата плановой замены прав указана на самом документе.

Какие документы нужны для замены прав

Заполненное заявление.

Ваш паспорт. В нём обязательно должен быть штамп с регистрацией. Если регистрация временная, нужно предоставить и свидетельство об этом.

Старые водительские права.

Две фотографии 3,5х4,5 см (хотя в большей части отделений ГИБДД и МФЦ фотографируют на месте).

Медицинская справка по форме 003-ВУ.

Квитанция об уплате госпошлины.

Справка о том, что у вас нет запрета на замену прав. Но вообще проверить эти данные сотрудники ведомства могут самостоятельно.

Документ, подтверждающий, что вы проходили индивидуальное обучение управлению автомобилем. Его могут попросить у людей, которые учились водить в 2013 году или позже. Но, вообще говоря, документ предоставлять необязательно.

Для международных прав также нужен загранпаспорт.

Сколько стоит замена водительских прав

Госпошлина за замену внутренних прав на документ нового образца составляет 2000 рублей, международных — 1600 рублей.

Но! 4 июля президент РФ подписал закон, который увеличивает госпошлину за получение прав нового образца до 3000 рублей. Закон вступает в силу через месяц после публикации, то есть 4 августа.

Раньше перед заменой прав также заставляли оплачивать все штрафы. Теперь это правила не действует, так как формально оно ограничивает ваши права на управление транспортным средством. Но сотрудники ГИБДД могут за просрочку и неуплату повторно выписать все штрафы в двойном размере.

Где поменять права по истечении срока

В территориальном отделе ГИБДД

Обращаться можно по месту фактического проживания. Привязки к месту регистрации нет, как и к месту выдачи старых прав. Исключение — только для иностранцев и лиц без гражданства. Им для замены прав нужно обращаться в отделения, расположенные в субъекте РФ, в котором они зарегистрированы.

В многофункциональном центре

С 1 февраля 2017 года в список мест, где вы можете обменять старые права на новые, добавили многофункциональные центры. Новые права должны изготовить за 5 рабочих дней. Забрать готовый документ вы также сможете в МФЦ.

В личном кабинете на портале Госуслуг

Вы должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг. Первичная регистрация проводится во многофункциональных центрах, так как вам нужно подтвердить свою личность.

Для замены прав зарегистрированные пользователи должны авторизоваться в личном кабинете. Дальше выбираете услугу «Получение прав на управление транспортным средством», тип оформления — «Электронное заявление». Заполняете его (часть данных подставляется автоматически), указываете, в каком отделении ГИБДД хотите забрать новые права, отправляете.

Лайфхак: если оплачивать госпошлину на сайте Госуслуг в момент подачи заявления, предоставят скидку 30%. Скидка действует до 1 января 2019 года.

Итак, понадобится всего 1400 рублей вместо 2000 за внутренние права и 1120 рублей вместо 1600 за международные. Оплатить можно банковской картой, с электронного кошелька или со счёта мобильного.

После того, как вашу заявку проверят, начнётся процедура оформления ваших новых прав. По правилам, это занимает до 5 дней.

На электронную почту, привязанную к аккаунту на Госуслугах, придёт письмо о том, когда вас ждут для получения новых водительских прав. Возьмите с собой все документы по списку и их копии, иначе документ не выдадут.

Что надо знать о получении медсправки на права

Для получения медицинской справки потребуется паспорт и полис ОМС, а также от 1500 рублей (цена зависит от клиники, в муниципальных медосмотр тоже платный). Для получения прав категорий А, А1, В, В1, ВЕ, М нужно пройти осмотр четырёх специалистов:

терапевта;

психиатра-нарколога;

психиатра;

окулиста.

На категории С, C1, CE, D, D1, DE, D1E, Tm, Tb обязательно также проходить осмотр отоларинголога и невролога.

Осмотр нарколога и психиатра, а также справку о том, что вы не состоите у этих специалистов на учёте, можно пройти только в городском диспансере (для Москвы карта учреждений здесь). Справки от нарколога и психиатра также стоят денег — 600-800 рублей каждая, реквизиты для оплаты можно взять на месте (обычно там же можно и оплатить, а если нет, то в ближайшем отделении банка). Нарколог и психиатр ставят штампы на общем бланке медсправки, так что начинать медосмотр лучше с посещения терапевта.

Психиатр также может направить на энцефалограмму. Исследование поможет убедиться, что с вами за рулём не случится, к примеру, припадок от яркого света фар встречного авто или другого раздражителя. Сделать энцефалогамму можно в государственной клинике по месту регистрации или в частной клинике. Стоит это 1500-2000 рублей.

Нарколог может направить на сдачу анализа крови и мочи. А терапевт — на осмотр невролога.

Практика показывает, что медсправку лучше брать в том же городе, в котором вы меняете права. Клиника, в которой вы получаете справку, должна иметь лицензию. Иначе справка считается поддельной, и вам за её предоставление грозит уголовная ответственность. Список лицензированных клиник Москвы здесь.

И не забудьте взять фото 3,5х4,5 см! Оно клеится непосредственно на медсправку.

Документ действителен один год, анализы — 20 дней, результаты осмотров врачей — полгода. Желательно сразу сделать копию справки, если подаёте документы в территориальный отдел ГИБДД

Важно: медсправка не нужна, только если вы меняете права в связи с утерей, порчей или сменой фамилии. Но тогда новые права выдаются на срок действия старых.

И ещё: москвичи могут записаться на прохождение медкомиссии онлайн на этом сайте.

Что будет, если ездить с правами, у которых истёк срок действия

Штраф за езду без прав — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей (п. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

Нужно ли менять страховку в связи с заменой прав

Новый договор нужен, только если вы получили права на новую фамилию. Если же вы просто меняете права в связи с истечением срока их действия, то нет закона, который обязывал бы вас ехать в страховую, тем более что при оформлении новых прав сохраняются данные о старых.

С другой стороны, страховые компании требуют предупреждать их об изменении данных. Покупать новую страховку не придётся — нужно, чтобы оператор добавил новые данные в базу. Иногда также выдают дубликат страховки с новой информацией.

Документы, которые нужно иметь с собой:

действующий договор страхования;

СТС;

новое водительское удостоверение;

гражданский паспорт.

В правилах ОСАГО говорится, что за изменение данных в договоре страховщик имеет право потребовать дополнительную страховую премию. Брать деньги с клиента, который заменил права, или не брать, каждая страховая компания решает сама.

Выводы

Получение прав в России обойдётся примерно в 7-8 тыс. рублей — с учётом госпошлины, оплаты справок, энцефалограммы, ксерокопий и других сопутствующих трат. Позаботьтесь о замене прав заранее — документ делается до 5 дней, ещё 3-4 дня могут уйти на получение медсправки, запись в очередь в МФЦ или отделении ГИБДД.

Главное — не садитесь за руль с просроченными правами. Не нарушайте закон и не рискуйте заработать штраф!