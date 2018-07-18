Ложный вызов пожарных обернулся для жительницы нижегородки обязательными работами

За ложный вызов пожарной охраны жительнице Вадского района Нижегородской области придется отработать 50 часов обязательных работ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Нижегородской области.

Постановление о штрафе в размере 1 тысячи рублей было вынесено мировым судьей судебного участка Вадского судебного района — за «Заведомо ложный вызов специализированных служб».

В установленный законом шестидесятидневный срок женщина штраф не уплатила, в связи с чем постановление о привлечении её к административной ответственности было отправлено в Вадский районный отдел управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области для принудительного исполнения. Однако и после возбуждения исполнительного производства должница не торопилась оплачивать задолженность, в связи с чем был составлен протокол об административном правонарушении — за «Уклонение от исполнения административного наказания». Согласно решению мирового судьи, должнице назначено административное наказание в виде пятидесяти часов обязательных работ, что не освобождает её от уплаты штрафа.