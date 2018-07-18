«Думал, такого уже не существует»: полпред Цуканов о подвозе воды, энерготарифах и кредитах Зауралья

Сегодня полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов приехал в Зауралье. Он побывал на «Курганстальмосте», на КМЗ и прошёлся по новенькой поликлинике в Заозёрном. После полпред вместе с губернатором отправились на совещание.

Журналистов предупредили, что можно будет услышать только приветственное слово гостя и ответ главы региона, после чего зал заседаний нужно будет покинуть — дальше общение будет проходить в закрытом режиме. Но и 20 минут доклада нового полпреда, сменившего на этой должности Игоря Холманских , оказалось достаточно. Он выступил с конструктивной критикой дел в регионе, оговорившись, что полпредство готово помогать в лоббировании снижения энерготарифов и привлечении инвесторов. А вот с экологической ситуацией, смертностью, долгами по зарплатам и нехваткой врачей региону нужно справляться самостоятельно.

Публикуем 9 цитат Николая Цуканова из доклада о социально-экономической ситуации в Курганской области.

Об области и городе

Алексей Геннадьевич встретил меня на въезде. Мы проехали более ста километров вместе, была возможность увидеть воочию, как выглядят населенные пункты, по крайней мере те, что находятся по дороге. Остались очень хорошие впечатления: обустроены территории, распаханы земли, достаточно неплохого качества пшеница и ячмень. Курган понравился, он достаточно скромный, но очень чистый и аккуратный. Это первое впечатление, мы посмотрим еще и более глубоко.

О воде

Доля населения, обеспеченного доброкачественной водой, около 65%, но 0,9% не имеют источников водоснабжения и вынуждены пользоваться исключительно привозной водой. Я думал такого не существует — привозная вода прям? Хотелось бы услышать, как вопрос может быть решён.

На КМЗ Цуканов увидел, где ведется конвейерная сборка боевых машин пехоты БМП-3, десантных бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка»

О предприятиях

«Курганстальмост» — предприятие с достаточно высокой культурой производства. Так же посмотрели КМЗ. Были приостановки, большие долги, но на уровне правительства РФ принято единственно верное решение — передать его в РОСТЕХ , и сейчас будет налажен выпуск военной техники. Идет процедура оздоровления этого предприятия, и самое главное, чтобы регион не потерял в налогах в этой работе с другим регионом. Пока получили подтверждение того, что это не произойдёт».

Об энерготарифах

Нужно увеличивать объём инвестиций. Курганская область на 15% отстаёт от целевых показателей, но по понятным причинам — самая высокая стоимость киловата электроэнергии в округе. Этот вопрос надо решать. Полпредство в этот вопрос включится и аргументирует позицию на уровне федерального правительства.

О безработице

Уровень безработицы 1,6%, что является самым высоким показателем по Уральскому федеральному округу. Это должно помогать инвестклимату: понятно, что и на уровень рабочих нужно смотреть, но наличие кадров означает, что можно открывать новое производство.

Цуканов несколько раз оговорился — доклад критичный, чтобы понять, что делать дальше

О туризме

В регионе есть уникальное озеро Медвежье, говорят, что оно как в Израиле — Мёртвое море. Надо обязательно съездить и посмотреть. Но если есть жемчужина у региона, нужно попасть в программу федерального министерства туризма и сделать не только федеральным, но международным курортом.

О долгах

К нам периодически поступает информация о долгах организаций образования, здравоохранения, культуры. Есть данные, что кредиторская задолженность в сфере здравоохранения составляет более 584 миллионов рублей, в том числе 61 миллион — долги по зарплате. Задолженность вообще не допустима, разобраться и закрыть в кратчайшее время.

Задолженность бюджетных организаций за услуги ЖКХ за год выросла в 9 раз и составляет 989 миллионов рублей. Это цифра очень опасная, результатом может быть проблема с поставкой топлива и началом отопительного сезона. Мы не может допустить такого в социальной сфере.

Цуканов проверят, насколько «Вежливая регистратура» в новой поликлинике

О здравоохранении

Удалось добиться снижения уровня смертности от болезней системы кровообращения на 10% и смертности от туберкулеза почти на 0,4%, более чем на 9% выросла смертность от новообразований. Общий коэффициент смертности в регионе остается высоким, и оставляет 16,6 на 1000 человек населения, что значительно превышает показатель федерального округа, там цифра 11,9, а в России 10,7.

Не хватает более 500 врачей, это проблема страны. Для Курганской области путь — отправить своих молодых специалистов, чтобы они получили образование и вернулись назад — это наверно единственно верный путь, что собственно сегодня регион и демонстрирует.

О критике губернатора

Если бы я посвятил только хвалебной речи губернатору — это пришлось бы говорить минут сорок, потому что успехи очевидные есть. Была другая задача — критически посмотреть, чем недовольны жители. Вы все видели прямую линию президента: 2 миллиона вопросов, и почти все они касались вопросов местного значения. Критически нужно посмотреть, почему местная власть не решает эти вопросы. Этому и был посвящен доклад. Не ищите в нём второго дна, никакого отношения к оценке действующего губернатора это не имеет, это просто стартовое начало. Региону нужно разработать новую программу развития лет так на 10 и следовать майскому указу президента.