СМИ: в Средиземном море затонула лодка со 160 мигрантами на борту

По его данным, в лодке находилось не менее 160 человек. Телеканал ntv сообщает о том, что при кораблекрушении есть погибшие, но их число не называется.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. человек. Более 3 тыс. человек, выбравших этот маршрут, погибли в пути.