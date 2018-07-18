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СМИ: в Средиземном море затонула лодка со 160 мигрантами на борту
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СМИ: в Средиземном море затонула лодка со 160 мигрантами на борту 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 июля. Лодка с мигрантами затонула в среду возле берегов непризнанной Турецкой Республики Северный Кипр. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.
По его данным, в лодке находилось не менее 160 человек. Телеканал ntv сообщает о том, что при кораблекрушении есть погибшие, но их число не называется.
В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. человек. Более 3 тыс. человек, выбравших этот маршрут, погибли в пути.
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