Фестиваль по парашютному спорту среди инвалидов пройдет в России в июле

С 25 по 29 июля в Рязанской области (Шиловский район), на базе авиаклуба «Крутицы», пройдет III Международный спортивный фестиваль по парашютному спорту среди инвалидов «HANDI FLY International Challenge 2018» в рамках проекта «Небо, открытое для всех». Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации

Организаторы фестиваля — Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) и Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) при поддержке Фонда президентских грантов РФ. Партнерами фестиваля являются Федерация парашютного спорта Франции (ФПСФ), Федерация парашютного спорта России и ДОСААФ при содействии Правительства Рязанской области и Воздушно-десантных войск РФ. Цель фестиваля — привлечь внимание широкой общественности к практике работы в России по реабилитации инвалидов с использованием возможностей парашютного спорта способствовать укреплению международного сотрудничества. Движение «HANDI FLY» зародилось во Франции, его основатель — Федерация парашютного спорта Франции.

В рамках фестиваля выступит сборная России по парашютной групповой акробатике спортсменов с инвалидностью под руководством Лидии Ардасеновой, а также военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ. Волонтерами фестиваля станут представители Клуба юных десантников.

Флюр Нурлыгаянов, первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов, президент Российского спортивного союза инвалидов: «Мы очень рады, что III Международный фестиваль HANDI FLY проводится в России, и сможет объединить людей с инвалидностью из разных стран. Фестиваль призван способствовать укреплению международного сотрудничества, обмену опытом по созданию доступной среды для инвалидов в парашютном спорте. Несмотря на то, что фестиваль — это соревнования между различными участниками, главный результат — не полученные баллы, а та атмосфера дружбы и сотрудничества межу участниками и воспоминания, которые сохранятся на всю жизнь».