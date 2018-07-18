Пожилые чертановцы поучаствуют в грандиозном фестивале

Пенсионеры района Чертаново Южное смогут посетить фестиваль «Свежесть лета-2018», который состоится в Екатерининском парке в субботу, 21 июля. Об этом редактору газеты «Чертаново Южное» сообщили в отделе социальных коммуникаций районного центра социального обслуживания.

Как рассказали в ТЦСО «Чертаново Южное», полная программа праздника держится в секрете от гостей фестиваля и будет для них сюрпризом. Однако организаторы фестиваля приоткрыли завесу тайны, поделившись, что гостей ждут игры в настольный теннис, шахматы и бильярд, музыкальный концерт и ярмарка еды. Также состоится масштабный парад, в котором поучаствуют творческие коллективы со всех районов Москвы , в том числе и из Чертанова Южного.

Прийти на фестиваль «Свежесть лета-2018» могут не только участники «Московского долголетия», но и их друзья и родственники, а также все желающие москвичи. Подробную информацию о фестивале можно уточнить на его официальном сайте.