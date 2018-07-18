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Юные полиглоты соберутся на Энергетической
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Юные полиглоты соберутся на Энергетической 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
В Государственном бюджетном учреждении города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» на Энергетической открылся набор в студию английского языка для детей и взрослых Polyglot. По словам методиста учреждения Елены Шуктаевой, заниматься иностранным языком можно как в группах, так и индивидуально.
— Занятия будет вести опытный педагог, руководитель студии Анжела Илюк. При желании у нее можно будет научиться не только английскому, но также французскому и немецкому языкам. Мы предлагаем уроки как в группах от двух человек, так и индивидуально, в утренние, дневные и вечерние часы, — заявила Шуктаева.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 362-17-08. (мю)
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