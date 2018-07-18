Юные полиглоты соберутся на Энергетической

В Государственном бюджетном учреждении города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» на Энергетической открылся набор в студию английского языка для детей и взрослых Polyglot. По словам методиста учреждения Елены Шуктаевой, заниматься иностранным языком можно как в группах, так и индивидуально.

— Занятия будет вести опытный педагог, руководитель студии Анжела Илюк. При желании у нее можно будет научиться не только английскому, но также французскому и немецкому языкам. Мы предлагаем уроки как в группах от двух человек, так и индивидуально, в утренние, дневные и вечерние часы, — заявила Шуктаева.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (495) 362-17-08. (мю)