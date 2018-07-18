Начальник ГИАЦ МВД России Павел Важев принял участие в заседании межведомственной рабочей группы 

В Туле начальник Главного информационно-аналитического центра МВД России генерал-майор внутренней службы Павел Важев принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по сопровождению эксперимента по внесению сведений из статистических карточек, используемых в государственной автоматизированной системе правовой статистики, в базу данных ИЦ УМВД России по Тульской области.
Эксперимент проводится на территории региона Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках пилотного проекта государственной автоматизированной системы правовой статистики. Отдел полиции «Советский» УМВД России по г. Туле стал участником такой программы.
В ходе заседания Павел Важев и представители надзорного ведомства обсудили вопросы преимущества эксперимента и наметили дальнейшие аспекты совершенствования внедряемой программы.