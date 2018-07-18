На 4-й улице Новоселки устроят День донора

АНО «Центр благотворительных и социальных программ „Очаг Добра“» проведет в Молжаниновском донорскую акцию. Она состоится в четверг, 2 августа.

— Нашу идею поддержала управа, которая, кроме того, помогла все организовать, — отметила основательница центра Екатерина Маркелова.

Для участия необходима предварительная запись по телефону: 8 (499) 500-19-71 (Мария Юрзанова).

В свою очередь глава управы Артур Силиверстов напомнил о важности сдачи донорской крови.

— Ежегодно в переливании крови нуждаются более полутора миллионов человек. Московские клиники полностью обеспечены кровью и ее компонентами, однако запасы необходимо регулярно пополнять. Не оставайтесь равнодушными и приходите сдавать кровь. Ваша помощь — спасенная жизнь, — подчеркнул глава района.

С рекомендациями к подготовке можно ознакомиться здесь.

Забор крови будет осуществляться с 9.00 до 12.00 в управе района по адресу: 4-я улица Новоселки, 2 (1 этаж). (еп)