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На 4-й улице Новоселки устроят День донора
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На 4-й улице Новоселки устроят День донора 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
АНО «Центр благотворительных и социальных программ „Очаг Добра“» проведет в Молжаниновском донорскую акцию. Она состоится в четверг, 2 августа.
— Нашу идею поддержала управа, которая, кроме того, помогла все организовать, — отметила основательница центра Екатерина Маркелова.
Для участия необходима предварительная запись по телефону: 8 (499) 500-19-71 (Мария Юрзанова).
В свою очередь глава управы Артур Силиверстов напомнил о важности сдачи донорской крови.
— Ежегодно в переливании крови нуждаются более полутора миллионов человек. Московские клиники полностью обеспечены кровью и ее компонентами, однако запасы необходимо регулярно пополнять. Не оставайтесь равнодушными и приходите сдавать кровь. Ваша помощь — спасенная жизнь, — подчеркнул глава района.
С рекомендациями к подготовке можно ознакомиться здесь.
Забор крови будет осуществляться с 9.00 до 12.00 в управе района по адресу: 4-я улица Новоселки, 2 (1 этаж). (еп)
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