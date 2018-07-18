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В Ульяновске выбрали председателя гордумы
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В Ульяновске выбрали председателя гордумы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Илья Ножечкин избран на пост председателя гордумы Ульяновска 18 июля. Об этом сообщает портал ulpravda.ru. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности председателя городской думы.
Его кандидатуру большинством голосов поддержали депутаты в ходе тайного голосования. «Приложу все усилия для того, чтобы Ульяновская городская дума была эффективным коллегиальным органом и проводила успешную работу по улучшению жизни горожан. В частности, считаю необходимым усилить работу по нормативному обеспечению жизни и развития города, исполнению наказов и обращений граждан», — цитирует издание Илью Ножечкина.
Илья Ножечкин работает в Ульяновской гордуме с 2009 года. В 2014 году он был избран депутатом по 27-му избирательному округу (дальнее Засвияжье). В 2015 году, после избрания состава Ульяновской городской думы V созыва, Илья Ножечкин стал заместителем главы города, возглавив комитет по городскому хозяйству, транспорту и охране окружающей среды. С 10 мая 2018 года, в связи с изменениями в уставе города Ульяновска, стал исполнять обязанности председателя Ульяновской городской думы.
Фото: ФедералПресс / Арина Карташова
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