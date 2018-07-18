Президент отметил достижения Собянина по формированию комфортного города 

Закономерно, что такой форум, который уже стал одной из самых авторитетных площадок, где обсуждается настоящее и будущее городов, был организован именно в Москве. «Сама Москва сегодня — огромная площадка для творчества, для идей, для осуществления архитектурных замыслов», — сказал глава государства.
В парке «Зарядье» собраны самые передовые достижения и решения в сфере урбанистики и создания общественного пространства, а концертный зал, где проходило заседание, Владимир Путин назвал одним из лучших в Европе. «Для нас „Зарядье“ — это выражение неразрывной связи истории нашей страны и настоящего России, нашего стремления сохранить наследие предков и идти дальше, вперед», — отметил он.
Сегодня города играют определяющую роль в глобальном развитии, это движущая сила экономического роста, сказал президент. Здесь производится более 80 процентов мирового ВВП, живет свыше половины населения планеты, а в России — три четверти жителей. «И по прогнозам во всех странах урбанизация будет и дальше стремительно расти», — констатировал Путин.
"При этом очевидно, что те города, которые не смогут найти гармоничную модель развития, неизбежно столкнутся с серьезными социальными проблемами и дисбалансами, проиграют конкуренцию за качество жизни, комфорт и безопасность людей, — продолжил президент. — Убежден, ключ к развитию городов будущего — в согласии техносферы и природы, в свободе, в создании широких возможностей для граждан, для их труда, отдыха, занятий спортом. Чтобы они могли объединяться и вместе реализовывать научные, творческие, общественные, культурные проекты. Чтобы в городе было комфортно всем — детям, молодежи, людям старшего возраста, тем, кто сталкивается с ограничениями возможностей по здоровью, чтобы каждый чувствовал себя частью единого городского сообщества".
В России уже реализован целый ряд проектов комплексного развития. «Конечно, любые перемены, ремонт, обновление — это всегда хлопоты, сложности и, к сожалению, часто выход из зоны привычного комфорта. Городские власти порой жестко, эмоционально критикуют за временные неудобства, связанные с реконструкцией улиц, строительством дорог, станций метро. Звучат и справедливые оценки, и, прямо скажем, иногда и несправедливые. На что хотел бы обратить внимание — ко всем этим мнениям нужно прислушиваться», — сказал президент.
"И в этой связи подчерку, что мэр Москвы Сергей Семенович Собянин показал готовность брать на себя ответственность, работать последовательно, вести открытый диалог с москвичами в интересах города, в интересах жителей города, — оценил глава государства. — Сегодня мы видим, что Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и задает стандарты развития современных мегаполисов".
"За короткий срок здесь произошли очень большие, если не сказать грандиозные изменения, — констатировал Путин. — Формируются новые общественные, деловые, культурные, жилые пространства. Меняется, становится более удобной и доступной инфраструктура общественного транспорта — от метро и автобусов до современных цифровых платформ для такси".
"Я знаю, что московские власти планируют продолжить программу создания качественной городской среды, восстанавливать уют городских московских улиц, сделать при этом все районы Москвы такими же комфортными, как исторический центр. И это не просто новые объекты, работы по благоустройству — изменения городской среды меняют по сути даже мировоззрение, самочувствие, настроение людей, — отметил президент. — Дополнительный импульс получают новые, в том числе креативные индустрии, сфера услуг, малый бизнес, формируются современные, востребованные рабочие места".