Президент отметил достижения Собянина по формированию комфортного города

Закономерно, что такой форум, который уже стал одной из самых авторитетных площадок, где обсуждается настоящее и будущее городов, был организован именно в Москве . «Сама Москва сегодня — огромная площадка для творчества, для идей, для осуществления архитектурных замыслов», — сказал глава государства.

В парке «Зарядье» собраны самые передовые достижения и решения в сфере урбанистики и создания общественного пространства, а концертный зал, где проходило заседание, Владимир Путин назвал одним из лучших в Европе. «Для нас „Зарядье“ — это выражение неразрывной связи истории нашей страны и настоящего России , нашего стремления сохранить наследие предков и идти дальше, вперед», — отметил он.

Сегодня города играют определяющую роль в глобальном развитии, это движущая сила экономического роста, сказал президент. Здесь производится более 80 процентов мирового ВВП, живет свыше половины населения планеты, а в России — три четверти жителей. «И по прогнозам во всех странах урбанизация будет и дальше стремительно расти», — констатировал Путин.

"При этом очевидно, что те города, которые не смогут найти гармоничную модель развития, неизбежно столкнутся с серьезными социальными проблемами и дисбалансами, проиграют конкуренцию за качество жизни, комфорт и безопасность людей, — продолжил президент. — Убежден, ключ к развитию городов будущего — в согласии техносферы и природы, в свободе, в создании широких возможностей для граждан, для их труда, отдыха, занятий спортом. Чтобы они могли объединяться и вместе реализовывать научные, творческие, общественные, культурные проекты. Чтобы в городе было комфортно всем — детям, молодежи, людям старшего возраста, тем, кто сталкивается с ограничениями возможностей по здоровью, чтобы каждый чувствовал себя частью единого городского сообщества".

В России уже реализован целый ряд проектов комплексного развития. «Конечно, любые перемены, ремонт, обновление — это всегда хлопоты, сложности и, к сожалению, часто выход из зоны привычного комфорта. Городские власти порой жестко, эмоционально критикуют за временные неудобства, связанные с реконструкцией улиц, строительством дорог, станций метро. Звучат и справедливые оценки, и, прямо скажем, иногда и несправедливые. На что хотел бы обратить внимание — ко всем этим мнениям нужно прислушиваться», — сказал президент.

"И в этой связи подчерку, что мэр Москвы Сергей Семенович Собянин показал готовность брать на себя ответственность, работать последовательно, вести открытый диалог с москвичами в интересах города, в интересах жителей города, — оценил глава государства. — Сегодня мы видим, что Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и задает стандарты развития современных мегаполисов".

"За короткий срок здесь произошли очень большие, если не сказать грандиозные изменения, — констатировал Путин. — Формируются новые общественные, деловые, культурные, жилые пространства. Меняется, становится более удобной и доступной инфраструктура общественного транспорта — от метро и автобусов до современных цифровых платформ для такси".