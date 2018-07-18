ФАС поможет Среднему Уралу в развитии конкуренции 

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Россиянам дадут еще один выходной

В Москве введен план «Перехват»

Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры

К самолету Путина выдвинули невиданные претензии

На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие