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ФАС поможет Среднему Уралу в развитии конкуренции
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ФАС поможет Среднему Уралу в развитии конкуренции 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
19 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Даниил Фесюк обсудят в Екатеринбурге ключевые показатели развития конкуренции в регионе. Затем будет подписано соглашение о взаимодействии ведомства и правительства Среднего Урала, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Ранее подобные договоренности были достигнуты с правительствами Тюменской области, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа.
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