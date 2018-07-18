Не надо стесняться: 10 неудачных «звездных» селфи

BeautyHack собрал фото звезд, которые не побоялись выложить неудачные фото в социальные сети (мысленно им аплодируем), а модель Анастасия Решетова (@volkonskaya.reshetova) и основательница Keeplooking Ксения Шипилова (@shipilovaks) раскрыли секреты идеальных кадров.

«Селфи в анфас — не самая удачная идея. Если вы наклоните голову набок и повернетесь к камере «рабочей» стороной (ее существование — не миф!), сможете выгодно подчеркнуть скулы. Чтобы зрительно уменьшить лицо, держите смартфон на вытянутой руке чуть выше головы. И не забывайте об источнике света! Иногда при естественном освещении получаются снимки, которые не требуют обработки».

«Я за естественность во всем! Лучшие фотографии — те, где вы настоящая. Селфи без макияжа — это, конечно, рискованный поступок, но он придает уверенности в себе. Прием «duck face» уже давно стал избитым, но многие девушки почему-то продолжают пользоваться им (и неважно, в шутку или серьезно). Милая искренняя улыбка лучше любых кривляний: она выглядит куда соблазнительнее. А еще очень важен фон. Если на заднем плане видна раковина с немытой посудой или стол после празднования, скомканные вещи и так далее, ни один удачный ракурс не поможет сделать эту фотографию классной. Однотонный фон будет более уместен. Впрочем, как и небо, кирпичная стена, море, весенний пейзаж».

Селена Гомес