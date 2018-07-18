Связь на Русском Севере. Как повысить эффективность развития сервисов связи

Москве 5 и 6 сентября в Конгресс-центре МТУСИ пройдет VI конференция «Связь на Русском Севере».

Ежегодно в ней принимают участие профессиональные связисты, работающие в северных регионах страны, — представители администраций, ведомств, операторы связи, специалисты крупных промышленных холдингов и компаний, ожидается, что в этом году она объединит около 200 человек. Они смогут обменяться опытом и выработать предложения и рекомендации для повышения эффективности развития телекоммуникационной инфраструктуры и сервисов связи в интересах населения, государства и бизнеса в условиях Крайнего Севера.

Среди предложенных к обсуждению тем — государственная политика в области связи и вещания в Арктической зоне РФ , на территориях Крайнего Севера и Дальнего Востока, развитие ведомственных сетей связи, устранение «цифрового неравенства» и развитие операторского бизнеса на Крайнем Севере. Речь пойдет и о крупных инфраструктурных проектах развития магистральных сетей и каналов связи, создании телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность промышленных и транспортных предприятий. Не останутся без внимания вопросы совершенствования применения технологий и сервисов связи в социальной и гуманитарной сфере, передовых технологий связи в сложных климатических условиях.

За прошедшие пять лет конференция стала авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития связи всеми заинтересованными сторонами. Мероприятие дает целостное представление о состоянии индустрии, крупнейших инфраструктурных проектах, планах и инициативах основных участников и игроков рынка. В этом году в качестве основных тем для обсуждения запланированы развитие программы по устранению цифрового неравенства и создании точек доступа в интернет в селах с численностью населения от 100 человек в северных регионах и завершение программы цифровизации телерадиовещания в северных и дальневосточных регионах. В программу также включены вопросы реализации проекта «Экспресс-РВ» и подготовки к выводу аппаратов на высокоэллиптическую орбиту в период с 2019 по 2022 год, некоторые детали проекта глобальной спутниковой системы «Сфера» и области е применения на Крайнем Севере. Кроме того, участники будут говорить об обеспечении передачи видео-трансляций игр Чемпионата мира по футболу 2018 в регионах Крайнего Севера, нововведениях и перспективных направлениях совершенствования ГМССБ и других проблемах построения системы связи.

По итогам конференции «Связь на Русском Севере» подготовят практические рекомендации для органов государственной власти, ответственных за развитие связи на Крайнем Севере, а также для всех заинтересованных участников рынка.