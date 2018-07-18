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В Городском пруду в центре Екатеринбурга понизят уровень воды
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В Городском пруду в центре Екатеринбурга понизят уровень воды 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В четверг, 19 июля, Городской пруд в центре Екатеринбурга начнут осушать. Как сообщает пресс-служба мэрии, уровень воды понизят на один метр. Это нужно для работ по реконструкции Макаровского моста.
По словам директора МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Александра Репина, чтобы получить доступ к опорным конструкциям моста, строителям нужен доступ к подводной части русла Исети. Для этого и снижают уровень воды.
Спуск воды займет примерно три дня. С таким уровнем Исеть простоит до 31 октября 2018 года.
В прошлом году в пруду тоже понижали уровень воды. Воспользовавшись этим, горожане устроили субботник и почистили Исеть, достав со дна много интересного, например, человеческий череп, а еще телефоны, оружие, старинные вещи.
Реконструировать Макаровский мост начали в сентябре прошлого года. Всю информацию о том, что происходит с мостом, мы собираем в отдельную хронику. Подробнее об этапах реконструкции Е1.RU рассказывали в институте «Уралгипротранс». Сначала строители разобрали треть существующего моста со стороны лодочной станции, а теперь строят новую часть. Эти работы будут длиться почти два года. Всё это время по оставшейся части Макаровского моста продолжают ездить машины и трамваи.
На втором этапе таким же образом реконструируют вторую часть моста: всё движение перенесут на построенный мост. Старый разберут и соорудят вместо него новый. На конечном этапе оба новых моста объединят в один.
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