В Городском пруду в центре Екатеринбурга понизят уровень воды

В четверг, 19 июля, Городской пруд в центре Екатеринбурга начнут осушать. Как сообщает пресс-служба мэрии, уровень воды понизят на один метр. Это нужно для работ по реконструкции Макаровского моста.

По словам директора МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Александра Репина, чтобы получить доступ к опорным конструкциям моста, строителям нужен доступ к подводной части русла Исети. Для этого и снижают уровень воды.

Спуск воды займет примерно три дня. С таким уровнем Исеть простоит до 31 октября 2018 года.

В прошлом году в пруду тоже понижали уровень воды. Воспользовавшись этим, горожане устроили субботник и почистили Исеть, достав со дна много интересного, например, человеческий череп, а еще телефоны, оружие, старинные вещи.

Реконструировать Макаровский мост начали в сентябре прошлого года. Всю информацию о том, что происходит с мостом, мы собираем в отдельную хронику. Подробнее об этапах реконструкции Е1.RU рассказывали в институте «Уралгипротранс». Сначала строители разобрали треть существующего моста со стороны лодочной станции, а теперь строят новую часть. Эти работы будут длиться почти два года. Всё это время по оставшейся части Макаровского моста продолжают ездить машины и трамваи.

На втором этапе таким же образом реконструируют вторую часть моста: всё движение перенесут на построенный мост. Старый разберут и соорудят вместо него новый. На конечном этапе оба новых моста объединят в один.