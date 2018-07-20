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Посол РФ в Анкаре: саммит Россия-Иран-Турция по Сирии пройдет после летних отпусков
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Посол РФ в Анкаре: саммит Россия-Иран-Турция по Сирии пройдет после летних отпусков 

ТАСС 46 минут назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана по Сирии состоится после окончания лета, но пока конкретных дат нет. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
"Такие договоренности [о проведении трехстороннего саммита], насколько я знаю, имеются. Но что касается конкретных сроков, планов и повестки дня, то разговор об этом лучше будет вести не сейчас, а после лета, когда закончатся отпуска", — отметил дипломат.
На вопрос о предстоящих российско-турецких контактах на высшем уровне он ответил, что соответствующие объявления являются прерогативой других органов власти, но в «самое ближайшее время у нас будут новости в этом плане, поэтому следите за ними».
Лидеры России, Турции и Ирана провели 4 апреля в Анкаре саммит по сирийскому урегулированию. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором выразили намерение продолжить эту работу на высшем уровне. Очередной саммит в данном формате должен пройти в Тегеране.
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