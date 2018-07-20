Посол РФ в Анкаре: саммит Россия-Иран-Турция по Сирии пройдет после летних отпусков

"Такие договоренности [о проведении трехстороннего саммита], насколько я знаю, имеются. Но что касается конкретных сроков, планов и повестки дня, то разговор об этом лучше будет вести не сейчас, а после лета, когда закончатся отпуска", — отметил дипломат.

На вопрос о предстоящих российско-турецких контактах на высшем уровне он ответил, что соответствующие объявления являются прерогативой других органов власти, но в «самое ближайшее время у нас будут новости в этом плане, поэтому следите за ними».