Knight Frank подвела итоги I полугодия на рынке элитной жилой недвижимости Петербурга

В I полугодии 2018 г. в Санкт-Петербурге было продано 21,8 тыс. кв. м элитного жилья, что на 4% выше показателя I полугодия 2017 г. Средний бюджет сделки составил 41,2 млн руб.

Предложение по итогам полугодия составило 152,6 тыс. кв. м. Средневзвешенная цена предложения составила 351,1 тыс. руб. /кв. м.

Общая площадь представленных в продаже квартир составила 152,6 тыс. кв. м (1,2 тыс. квартир). Незначительный рост предложения (+2%) по сравнению с I полугодием 2017 г. обусловлен выходом в продажу в конце 2017 г. проекта на Петровском острове — Neva Haus.

В то же время уже получено несколько разрешений на строительство элитных объектов совокупной жилой площадью около 215 тыс. кв. м.

Заметными событиями элитного рынка стали завершение продаж квартир в д. 13 на Конногвардейском бульваре, а также ввод в эксплуатацию комплекса «Русский дом».

Основное количество квартир (около 40%) представлено в диапазоне площадей 100−149 кв. м, ещё 35% — квартиры площадью менее 100 кв. м. По типам квартир это преимущественно предложение с 2 и 3 спальнями.

По итогам I полугодия было реализовано 21,8 тыс. кв. м элитного жилья, что на 4% выше аналогичного показателя 2017 г.

Изменения обусловлены корректировкой мотивов покупки жилья. По сравнению с I полугодием 2017 г. увеличилась доля инвестиционных покупок, а также выросла потребность в изменении жилищных условий (как увеличение, так и сокращение жилой площади квартиры).

Состав покупателей в зависимости от региона проживания практически не изменился. На жителей Москвы и регионов РФ приходится около 20% покупок элитного жилья. Доля покупок иностранцами составляет 6% в структуре спроса.

По итогам июня 2018 г. средняя цена квадратного метра элитной квартиры на первичном рынке составила 351,1 тыс. руб. Показатель сохранился на уровне I квартала 2018 г.

Средний бюджет сделки за полугодие вырос на 5% и составил около 41,2 млн руб. Существенный рост количества реализованных квартир был зафиксирован в ценовых категориях менее 15 млн руб. (на 6 п. п.) и 35–50 млн руб. (на 8 п. п.).

До конца года планируется ввод в эксплуатацию около 31,2 тыс. кв. м элитной недвижимости. При этом ожидать старта продаж новых проектов пока не стоит, что обусловлено вступившими в силу законодательными изменениями, а также существующим на рынке запасом готовых площадей.

«Большую часть профессионального сообщества беспокоит вопрос о том, как повлияют изменения, происходящие в законодательстве о долевом строительстве, — говорит Екатерина Немченко , директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St Petersburg. — Что будет с предложением, с ценами, как в целом отреагируют рынок и его участники на новые правила».

Напомним, международная консалтинговая компания Knight Frank на сегодняшний день насчитывает 418 офисов в 60 странах мира. Более 15 000 сотрудников компании сопровождают сделки с объектами недвижимости, оказывая агентские и консалтинговые услуги частным и корпоративным инвесторам, арендаторам, девелоперам и другим игрокам рынка.