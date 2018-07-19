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Назван новый способ избежать рака груди
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Назван новый способ избежать рака груди 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Глобального института здоровья в Барселоне (Испания) пришли к выводу, что длительный интервал между последним приемом пищи и сном снижает риск развития рака молочной и предстательной желез. Статья исследователей опубликована в International Journal of Cancer, об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Специалисты проанализировали 621 случаев заболевания раком предстательной железы и 1205 случаев рака груди. В контрольные группы для сравнения вошли 872 мужчин и 1321 женщин. Среди участников исследования был проведен опрос, в ходе которого они сообщили о времени сна и приема пищи.
Оказалось, что у тех, кто ложился спать через два часа после ужина, риск развития злокачественных опухолей уменьшался на 20 процентов по сравнению с теми, у кого сон начинался сразу после последнего приема пищи. Аналогичный эффект наблюдался у тех, кто ужинал до девяти часов вечера по сравнению с людьми, кто ел после 10 часов вечера.
Специалисты считают, что главную роль в этом играют циркадные ритмы человека. По словам исследователей, если полученные результаты будут подтверждены другими учеными, это поможет в создании новых рекомендаций по профилактике рака.
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