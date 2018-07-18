Мэр украинского города анонсировал идеологические чистки в школах

Мэр украинского Днепра (бывший Днепропетровск Борис Филатов пообещал уволить более 30 процентов директоров и заучей школ города за то, что они не поддерживали политический курс Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Со второго дня своей каденции я начал собирать досье на директоров и заучей городских школ, и в этом мне помогал ограниченный круг доверенных людей. И на третий год своей каденции я дождался. В настоящий момент гуманитарный департамент проводит конкурсы на новые назначения директоров школ», — заявил мэр Днепра.

Он отметил, что более 30 процентов претендентов с 2014 года поддерживали сепаратистские настроения в соцсетях или непублично, «презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство».

По его словам, теперь всех этих людей уволят или не примут на работу по результатам конкурса. Как утверждает Филатов, такая позиция юридически безукоризненна, и лишившиеся работы не смогут восстановиться через суд.