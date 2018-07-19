В Ярославле отремонтируют 70 школ и детских садов

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в Ярославле отремонтируют 70 образовательных учреждений, сообщают в пресс-службе мэрии.

Работы в детских садах продлятся до 31 июля, в школах — до 20 августа. Как правило, речь идет о ремонте кровель (10 учреждений), замене асфальта на территории объекта (11), установке новых окон (18) и общестроительных работах в классах, спортивных залах и пищевых блоках (30).

Возле части школ заменят уличное освещение и поставят новые заборы. На все работы потрят 54,5 млн рублей.

Сейчас ремонт продолжается в 61 учреждении.