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В Ярославле отремонтируют 70 школ и детских садов
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В Ярославле отремонтируют 70 школ и детских садов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в Ярославле отремонтируют 70 образовательных учреждений, сообщают в пресс-службе мэрии.
Работы в детских садах продлятся до 31 июля, в школах — до 20 августа. Как правило, речь идет о ремонте кровель (10 учреждений), замене асфальта на территории объекта (11), установке новых окон (18) и общестроительных работах в классах, спортивных залах и пищевых блоках (30).
Возле части школ заменят уличное освещение и поставят новые заборы. На все работы потрят 54,5 млн рублей.
Сейчас ремонт продолжается в 61 учреждении.
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