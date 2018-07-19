Дочь Обамы не стесняется в проявлениях своих чувств по отношению к бойфренду 

Невзирая на то, что Барак Обама оставил пост президента и ведет жизнь вне политики, проживая в доме за 8 миллионов долларов неподалеку от Белого Дома, его семье сложно скрываться от любопытных репортеров.
Дочь Мишель и Барака Малия все чаще попадает в объектив журналистов. Малия в свои 20 лет не стесняется демонстрировать свои чувства на людях, прогуливаясь в обнимку со своим возлюбленным Рори Фаркаурсоном, двоюродным братом помощника Елизаветы второй.
Молодые люди состоят в отношения уже длительное время. Впервые репортеры заметили их вместе в 2017 году осенью на матче между студентами Целя и Гарварда.