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ЕИБ не поддерживает кредитование проектов в Иране
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ЕИБ не поддерживает кредитование проектов в Иране 

Прайм 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 18 июл — ПРАЙМ. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) не поддерживает прямое кредитование проектов в Иране из собственных средств, это ухудшило бы финансовую устойчивость банка, заявил в среду президент ЕИБ Вернер Хойер.
"Если бы мы были активны в Иране, тем самым мы ухудшили бы финансовую устойчивость банка. Поэтому мы должны найти другие средства работы (с Ираном — ред.), … работая с США. Но мы полностью поддерживаем решения, принятые (европейскими — ред.) институтами", — сказал он журналистам.
Еврокомиссия (ЕК) в начале июня предложила разрешить ЕИБ кредитовать проекты в Иране, внеся соответствующие изменения в мандат банка на кредитование за пределами стран ЕС. Эта мера не обязывают ЕИБ поддерживать проекты в Иране, она предпринята, в частности, для помощи в защите интересов компаний ЕС, инвестирующих в Иран, а также для демонстрации приверженности Евросоюза ядерному соглашению с этой страной.
Предложение ЕК, прежде чем оно вступит в силу, могут еще в течение двух месяцев оспорить Европарламент и Совет ЕС. И если не будет получено возражений, решение вступит в силу «самое позднее — в начале августа», отмечала ЕК.
Некоторые эксперты полагают, что ЕИБ отказывается поддерживать план ЕК, связанный с поддержкой инвестиций в Иран после введения санкций Соединенными Штатами против Тегерана, так как банк опасается последствий со стороны США, где привлекает большую часть финансирования.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (РФ, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. ЕК обнародовала план защитных мер от возможных санкций США, запустив процедуру обновления закона 1996 года, призванную блокировать экстерриториальные последствия новых ограничительных мер для европейских компаний.
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