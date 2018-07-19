Москва вошла в мировой топ-10 по развитию транспортной системы

Специалисты McKinsey сделали сравнительный анализ 24 городов из разных стран мира по пяти аспектам, влияющим на качество жизни населения: доступности инфраструктуры, финансовой доступности, эффективности, удобству и безопасности различных видов транспорта.

Москва, Чикаго, Сеул, Нью-Йорк и Милан. Верхние строчки рейтинга традиционно заняли Сингапур , Париж, Гонконг , затем идут Лондон, Мадрид

Как отметил Вадим Покотило , руководитель экспертной группы McKinsey по городскому транспорту, явного победителя нет. Даже у лидирующих городов есть не только сильные, но и относительно слабые стороны.