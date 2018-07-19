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Москва вошла в мировой топ-10 по развитию транспортной системы
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Москва вошла в мировой топ-10 по развитию транспортной системы 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Российская Газета
Специалисты McKinsey сделали сравнительный анализ 24 городов из разных стран мира по пяти аспектам, влияющим на качество жизни населения: доступности инфраструктуры, финансовой доступности, эффективности, удобству и безопасности различных видов транспорта.
Верхние строчки рейтинга традиционно заняли Сингапур, Париж, Гонконг, затем идут Лондон, Мадрид, Москва, Чикаго, Сеул, Нью-Йорк и Милан.
Как отметил Вадим Покотило, руководитель экспертной группы McKinsey по городскому транспорту, явного победителя нет. Даже у лидирующих городов есть не только сильные, но и относительно слабые стороны.
По данным исследования, каждый из городов набрал не более 65% из 100 — возможности для совершенствования есть у всех. Так, лидеры по рельсовому транспорту Мадрид, Токио и Нью Йорк — сети метро и пригородного ЖД сообщения у них покрывают более 80% населения и рабочих мест. Москва здесь не получила призового места. Возможно, потому, что исследователи не учли станций метро, открывшихся в этом году, — участок Большой кольцевой линии и продление Люблинско-Дмитровской ветки. По данным экспертов, сейчас в Москве также 80% жителей имеют шаговую доступность к метро. Слабым местом Москвы оказалась и улично-дорожная сеть. На первом месте по ее развитию находятся Нью-Йорк, Берлин, Лос-Анджелес. Зато наше сильное место — билетная система. Ее исследователи назвали «одной из самых продвинутых в мире». Электронный кошелек «Тройка» есть у 90% пассажиров, она выпущена в виде брелоков, колец, браслетов. Наш транспорт также доступен с финансовой точки зрения (соотношение стоимости месячного проездного на общественный транспорт и среднего дохода населения в процентах, количество льготников и отношение стоимости поездки в такси на 1 км к среднему доходу населения). На первом месте тут Сингапур, Лос-Анджелес, Чикаго, мы — на пятом. «Для того чтобы Москва оказалась на лидирующих позициях, нужно закончить уже начатые проекты», — отметил заммэра по транспорту Максим Ликсутов. То есть развитие подземного метро, Московских центральных диаметров, дорожной сети… Напомню, раннее столица занимала в этом рейтинге 20-е место. Продвижение на 14 пунктов — большой успех, и по динамике развития Москва сейчас лучшая в этом рейтинге.
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