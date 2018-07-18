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В Ярославской области подростки разнесли остановку с лепниной
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В Ярославской области подростки разнесли остановку с лепниной 

76.ru 38 минут назад
Фото: 76.ru
Остановку разнесли вандалы
В Рыбинске никак не может прижиться новая остановка. В очередной раз её разнесли вандалы. А ведь она сделана по самым последним требованиям: оснащена светильниками, информационным табло и устройством для зарядки сотовых.
— Подростки повредили остановку в ночь на 17 июля. По предварительным подсчётам, сумма ущерба составила 20 тысяч рублей, — рассказали в администрации Рыбинска.
Ущерб поставил 20 тысяч рублей
Подростки оторвали провод для зарядки телефонов
Непонятно, чем помешала бедная остановка разбушевавшимся детям. Они вырвали провод для зарядки телефонов, сломали полку-держатель, оторвали обшивку и декоративную лепнину. Хулиганы даже не подозревали, что все их выходки попали на камеры видеонаблюдения. Запись уже рассматривают полицейские. Всех виновников пообещали найти. Нарушителям придётся заплатить за ремонт из своего кармана. Или переквалифицироваться в мастеров и вернуть лепнину на место.
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