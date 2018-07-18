Студентка ГУУ из Выхина-Жулебина представила Россию на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018

Студентка 1-го курса Государственного университета управления из района Выхино-Жулебино Дарья Тыртычная была волонтером на Чемпионате мира по футболу в городе Ростове-на-Дону . С 17 июня по 2 июля в городе состоялось пять матчей. Дарья работала по функционалу «Протокол». Служба «Протокола» обеспечивала высокий уровень сервиса для руководства FIFA, официальных гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, VIP и VVIP-гостей. Волонтеры принимали участие в обеспечении контроля доступа VIP-зоны и на VIP-трибунах, несли ответственность за встречу высокопоставленных гостей, их рассадку, а также предоставление информационных материалов и выдачу сувенирной продукции.

— Чемпионат подарил мне незабываемые впечатления: организация, люди, гости… атмосфера! Конечно, это большой опыт взаимодействия с иностранными гостями, общения с ними. Но больше всего я горжусь эмоциями, которые пережила. Это большая честь быть частью такого важного для страны события, особенно в функционале «Протокол», — рассказала студентка.