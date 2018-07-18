За чрезвычайными ситуациями в районе проследит диспетчерская служба

Районной управой организована комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При этом комиссия берет на себя координационную работу по согласованию деятельности структур, обеспечивающих безопасность. В то же время единая диспетчерская служба, учрежденная ГБУ «Жилищник» района Преображенское в рамках Московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МГСЧС) и имеющая в своем составе пять подразделений, займется постоянным мониторингом обстановки.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сотрудничает с пожарными частями № 15, 18 и 22, а также с районным отделом МГСЧС. В то же время управляющими компаниями, обслуживающими дома в районе, заключены договора с профильными организациями по ремонту и обслуживанию систем противопожарной защиты.