В Оренбуржье для пенсионеров организовали курсы финансовой грамотности

Как сообщили в министерстве социального развития области, в первом полугодии для слушателей этой категории состоялось 60 мероприятий на базе 37 комплексных центров социального обслуживания.

— Занятия проводятся в форме лекций, бесед, «круглых столов». В этих мероприятиях участвуют финансовые образовательные учреждения и представители банков, — пояснили в ведомстве.

Пожилые люди смогли познакомиться с азами финансовой грамотности и основными финансовыми услугами, узнали признаки платежеспособности банкнот и правила использования банковских карт, а также научились основным мерам предосторожности.

Работа с гражданами старшего возраста будет продолжена.