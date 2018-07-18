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В Оренбуржье для пенсионеров организовали курсы финансовой грамотности
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В Оренбуржье для пенсионеров организовали курсы финансовой грамотности 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Как сообщили в министерстве социального развития области, в первом полугодии для слушателей этой категории состоялось 60 мероприятий на базе 37 комплексных центров социального обслуживания.
— Занятия проводятся в форме лекций, бесед, «круглых столов». В этих мероприятиях участвуют финансовые образовательные учреждения и представители банков, — пояснили в ведомстве.
Пожилые люди смогли познакомиться с азами финансовой грамотности и основными финансовыми услугами, узнали признаки платежеспособности банкнот и правила использования банковских карт, а также научились основным мерам предосторожности.
Работа с гражданами старшего возраста будет продолжена.
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